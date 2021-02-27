В Мурманской области ожидается местами снег, ночью и утром сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 февраля – 1 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 2-7°.

Сегодня, 27 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -8-13°, днём от 0 до -5°. Гололедица.