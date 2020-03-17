В Мурманской области ожидается местами снег, ветер юго-западный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона в Баренцевом море. Ожидается преимущественно ветреная, облачная погода, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Завтра, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В Гренландском море наблюдается быстрое обледенение судов. Сохранится до 0-3 часов 19 марта.

В Баренцевом море ожидается быстрое обледенение судов: в период с 23 часов 16 марта до 3 часов 17 марта в западной и центральной части, в период 8-12 часов 17 марта в восточной части моря. Сохранится до конца суток.