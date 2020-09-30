В Мурманской области ожидается местами туман

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет периферия антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха ночью +3+9°.

Сегодня, 30 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9°, днём +9 +14°.

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28 сентября уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 10-50 см, на реках Лотта и Гольцовка - выше на 1-5 см.

Температура воды в реке Кола 28 сентября в 8 часов была 7,1°, что на 1° выше прошлогодней.