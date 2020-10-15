В Мурманской области ожидается мокрый снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 октября погоду нашего региона будут определять циклоны, смещающиеся по Баренцеву морю вблизи Кольского полуострова. По Мурманской области ожидаются временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.

17 октября ожидается небольшое понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 15 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.