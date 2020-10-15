Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 07:00
В Мурманской области ожидается мокрый снег, местами порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 октября погоду нашего региона будут определять циклоны, смещающиеся по Баренцеву морю вблизи Кольского полуострова. По Мурманской области ожидаются временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.
17 октября ожидается небольшое понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица.
Сегодня, 15 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
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Александр
09.10.20 10:56
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