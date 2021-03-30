В Мурманской области ожидается мокрый снег, ночью и утром местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 марта – 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, центр которого формируется над Ботническим заливом. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 30 и 31 марта ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°.

1 апреля ожидается небольшое понижение температуры воздуха в ночные часы.

Сегодня, 30 марта, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер ночью южный умеренный, местами сильный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица.