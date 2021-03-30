Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 08:00
В Мурманской области ожидается мокрый снег, ночью и утром местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 марта – 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, центр которого формируется над Ботническим заливом. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 30 и 31 марта ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°.
1 апреля ожидается небольшое понижение температуры воздуха в ночные часы.
Сегодня, 30 марта, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер ночью южный умеренный, местами сильный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
29.03.21 22:21
Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
29.03.21 21:18
Здравствуй, зрители nелеканала «Арктик-ТВ». Работники телеканала «Арктик-ТВ», прекратите предъявлять претензии начальнику отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетни
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Хана Каценеленбоген.
29.03.21 15:04
Да, меня тоже волнует вопрос реконструкции и дата открытия главной театральной сцены Кольского Заполярья! И я прекрасно понимаю мадам Бурак (Смирнову) Юлию Геннадьевну. В месте, где работают женщины,
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сталинград. Победа, изменившая мир». Документальный цикл, серия 6 (12+)15:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Самые дорогие вакансии марта в Мурманске - «SuperJob рТоп»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Запрет перевалки «борт в борт» может привести к сокращению вылова рыбы