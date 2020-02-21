В Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный ветер и метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 и 23 февраля погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, охватывающая Скандинавию, Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°.

24 февраля прогнозируется понижение температура воздуха.

Завтра, 22 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-западный сильный, метель. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

21 февраля в период 15-18 часов на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 12-15 часов 22 февраля.