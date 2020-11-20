Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 08:00
В Мурманской области ожидается мокрый снег, снег
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни ожидается смещение активного атлантического циклона через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается мокрый снег, снег, наиболее интенсивный ночью 20 ноября.
20 и 21 ноября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться.
Сегодня, 20 ноября, будет облачная погода. Мокрый снег, снег, ночью в отдельных районах сильный. Местами налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от +2 до -3°. Местами гололедица.
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Андрей
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Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Евгений_М
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Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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