В Мурманской области ожидается мороз и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 февраля и 1 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральной части России в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, на востоке региона порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, в отдельных районах при прояснениях -20-25°, днём -5-10°.

Завтра, 29 февраля, будет переменная облачность. Местами снег, ночью и утром изморозь. Ветер ночью слабый, днём северный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха ночью -12-17º, при прояснениях -22-27º, днём -4-9°, в центральных районах до -14°. Гололедица.