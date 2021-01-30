В Мурманской области ожидается морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, 30 января местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-18°, днём -8-14°.
Ночью 1 февраля в нашем регионе ожидается морозная погода. Днём 1 февраля с Вологодской области на Архангельскую область сместится активный циклон: ожидается временами снег, порывистый ветер, температура воздуха -9-14°.
Сегодня, 30 января, будет облачная погода. Снег. Ветер восточный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -12-17°, днём -7-12º. Местами гололедица.
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По данным МГ-2 Мурманск, 29 января на акватории южного колена Кольского залива наблюдается дрейфующий лёд, расположенный полосами и пятнами, толщиной 5 см в количестве 2-3 балла.