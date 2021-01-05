В Мурманской области ожидается морозная погода

УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !

Татьяна Ларина

Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.