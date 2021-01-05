Мурманская область. Арктика (16+)05.01.21 08:00
В Мурманской области ожидается морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 5 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный слабый.
Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.
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Последние комментарии
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
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