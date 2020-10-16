В Мурманской области ожидается небольшое понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклоны, смещающиеся по Баренцеву морю вблизи Кольского полуострова. По Мурманской области ожидаются временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.

17 октября ожидается небольшое понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 16 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º , днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.