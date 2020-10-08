В Мурманской области ожидается небольшой дождь. В отдельных районах туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью +2+8°, при прояснениях местами возможны заморозки до -2°, днём +6+11°.

Сегодня, 8 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°.