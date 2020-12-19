В Мурманской области ожидается небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Татарстана. По Мурманской области ожидается небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха днём до -3-8°, на востоке области до -13°.

20 и 21 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях: ожидается облачная с осадками погода, местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 19 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

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18 декабря на реках и небольших озёрах нашего региона наблюдается ледостав, на крупных озёрах и на водохранилищах - неполный ледостав.

Лёд тонкий - выход на лёд опасен!