В Мурманской области ожидается нестабильная погода

В ближайшие два-три дня погода в Мурманской области будет нестабильной, с периодическим усилением ветра и серьёзными перепадами температуры воздуха.

Так, если в субботу, 22 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, с температурой днём -8-10°С и южным – юго-западным ветром 5-10 м/с, то уже в воскресенье ветер в порывах усилится до штормовых значений – 17-22 м/с. А в понедельник, 24 января, при по-прежнему сильном ветре и мокром снеге температура воздуха поднимется до +3°С, чтобы затем вновь опуститься ниже нуля.

За две декады января, по наблюдениям большинства гидрометеорологических станций региона, количество выпавших осадков превысило месячную норму. В Мурманске за этот период выпало 134% от нормы снега за месяц. Подобные обильные снегопады в январе отмечались в 2020 и 1970 годах.

Осадки, сильный ветер и переходы через ноль создают проблемы на дорогах, приводят к образованию наледи и сосулек на кровлях, доставляют трудности управляющим компаниям, не справляющимся со своевременной уборкой дворов и проездов.

Северян просят быть внимательными и осторожными при нахождении на улице, без острой необходимости не пользоваться личным транспортом.