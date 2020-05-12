В Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием глубокого циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°.

Ночью 13 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха -1-6°. Днём 13 мая на погоду Кольского полуострова будет оказывать влияние очередной циклон, смещающийся с Вологодской области на Архангельскую область: местами ожидаются осадки, воздух прогреется до +3+8°.

Сегодня, 12 мая, будет облачная, днём с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +2+7°.