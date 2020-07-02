В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определят активный циклон, смещающийся с Финского залива. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 2 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На востоке Ловозерского района сохранится V региональный класс пожарной опасности.