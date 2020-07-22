В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием малоградиентного барического поля, 22 и 23 июля – северной периферии циклонической депрессии, расположенной в районе Финляндии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше нормы.
Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +13+18º, на востоке +8+13º, днём +20+25°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
В Ковдорском и Кандалакшском районах, в районе г. Мончегорск и г. Оленегорска, на востоке Терского района IV региональный класс пожарной опасности; в районе г. Мурманска, в Кольском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировска, в Ловозерском районе, на западе Терского района V региональный класс пожарной опасности.
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Уровни воды на реках нашего региона понижаются на 1-
Температура воды в реке Кола 21 июля в 8 часов мск. была равна 21°.