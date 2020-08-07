В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 августа Мурманская область будет находиться на периферии антициклона с центром в районе Прибалтики: ожидаются местами кратковременные дожди, среднесуточная температура воздуха на 1-3° выше климатической нормы.
Сегодня, 7 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14 +19°, на юге области до +23°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области ожидается: в Кандалакшском районе IV региональный класс пожарной опасности; на западе Терского района V региональный класс пожарной опасности; 7 августа в Ковдорском районе IV региональный класс пожарной опасности.
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Уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1-
Температура воды в реке Кола 6 августа в 8 часов мск. Была равна 17°, что выше прошлогодней на этот день на 8°.