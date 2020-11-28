В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха на 2-4° выше климатической нормы.

Сегодня, 28 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до -5º, местами до -10º. Гололедица.