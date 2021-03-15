В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, смещающейся с районов Северной Атлантики в восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается относительно мягкий характер погоды, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Сегодня, 15 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -1-6°. Гололедица.