В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 26 июня +14+22°, 27 июня +8+13°, на юге области +13+18°.

Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°, на юге +20+25°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Кандалакшском районе IV региональный класс пожарной опасности.