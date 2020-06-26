Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 07:00
В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 26 июня +14+22°, 27 июня +8+13°, на юге области +13+18°.
Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°, на юге +20+25°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
По Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Кандалакшском районе IV региональный класс пожарной опасности.
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