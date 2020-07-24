В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 июля погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией и Норвежским морем. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности.

Сегодня жители Североморска и Мурманска смогут увидеть, как солнце уходит за горизонт - каждая следующая ночь будет длиннее предыдущей. На севере начинается период белых ночей - уникального явления природы, когда естественное освещение остаётся достаточно высоким и вся ночь состоит лишь из сумерек. Только после 12 августа день постепенно пойдёт на убыль.

Сегодня, 24 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

В Ковдорском и Кандалакшском районах, в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, на востоке Терского района IV сохраняется региональный класс пожарной опасности;

в районе г. Мурманска, в Кольском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировска, в Ловозерском районе, на западе Терского района сохраняется V региональный класс пожарной опасности.