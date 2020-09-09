В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в нашем регионе сохранится относительно тёплая погода, температура воздуха в дневные часы составит от +11 до +17 градусов, местами пройдут дожди.

Сегодня, 9 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +11+16°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По 9 сентября в центральной части Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.