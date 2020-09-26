В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, вчера, 25 сентября, Кольский полуостров находился под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося вдоль побережья Норвегии на юг Баренцева моря, и связанных с ним атмосферных фронтов. В наш регион поступает очень тёплая воздушная масса и ожидается, что максимальная температура воздуха днём составит +12+17°. В Мурманске суточный максимум температуры воздуха 25 сентября наблюдался в 2007 году и составил +15,5°.

В ближайшие дни характер погоды в нашем регионе изменится. 26 и 27 сентября ожидается, что на Кольский полуостров начнёт поступать холодная воздушная масса, будет преобладать ветер северных направлений, временами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°.

28 сентября температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 26 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, днём северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.