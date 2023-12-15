Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 08:00
В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег.
16 декабря ночью сохранится морозная погода. Днём 16 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии активного циклона с центром в Норвежском море: местами ожидается сильный порывистый ветер, в отдельных районах снег, повышение температуры воздуха до -5-11°.
Сегодня, 15 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днём -8-13°, местами -15-20°. Гололедица.
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