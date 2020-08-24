В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился под влиянием восточной периферии обширного циклона, расположенного над Норвежским морем. Но 24 и 25 августа циклон сместится в Баренцево море, под влиянием западного переноса тёплые воздушные массы переместятся на Архангельскую область, а в нашем регионе будет постепенно холодать.

Сегодня, 24 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +13+18º, на юге +18+23º.