В Мурманской области ожидается облачность переменная, местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -12-17°.

17 октября на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится область высокого атмосферного давления: интенсивность осадков существенно уменьшится, температура воздуха понизится.

Сегодня, 15 декабря, будет облачность переменная. Местами снег. Ветер южный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.