Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается облачность переменная, местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -12-17°.
17 октября на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится область высокого атмосферного давления: интенсивность осадков существенно уменьшится, температура воздуха понизится.
Сегодня, 15 декабря, будет облачность переменная. Местами снег. Ветер южный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
-Скоро в эфире15:00«Прокуроры: Без срока давности."Мертвая зона». и «Живой щит». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Евро и доллар взлетели к официальному курсу-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом