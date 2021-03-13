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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.21 08:00

В Мурманской области ожидается относительно мягкий характер погоды

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, смещающейся с районов Северной Атлантики в восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается относительно мягкий характер погоды, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Сегодня, 13 марта, будет облачность переменная. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём -4-9°. Гололедица.

 

 

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