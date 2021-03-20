В Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода, лишь в ночные часы при прояснениях столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до значений ниже -10°.

Сегодня, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха ночью -4 -9° при прояснениях -13 -18°, днём от -3 до +2°. Гололедица.