Мурманская область. Арктика (16+)20.03.21 08:00
В Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода, лишь в ночные часы при прояснениях столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до значений ниже -10°.
Сегодня, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха ночью -4 -9° при прояснениях -13 -18°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
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