Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 07:00
В Мурманской области ожидается пасмурная, дождливая погода
Как сообщает Мурманское УГМС, в районе Ботнического залива формируется частный циклон, который, углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесёт в наш регион пасмурную, дождливую погоду.
14 и 15 сентября под влиянием тыловой части циклона температура воздуха начнёт понижаться и не превысит +6+11 градусов.
Сегодня, 14 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+13°.
Оповещение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности
В центральной части Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, на полуострове Рыбачий IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Д.О. Вернер
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Евгений
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Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
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