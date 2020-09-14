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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 07:00

В Мурманской области ожидается пасмурная, дождливая погода

Как сообщает Мурманское УГМС,  в районе Ботнического залива формируется частный циклон, который, углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесёт в наш регион пасмурную, дождливую погоду.

14 и 15 сентября под влиянием тыловой части циклона температура воздуха начнёт понижаться и не превысит +6+11 градусов.

Сегодня, 14 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+13°.

Оповещение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

В центральной части Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, на полуострове Рыбачий IV региональный класс пожарной опасности.

 

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