Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 07:00
В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди.
Сегодня, 28 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +20+25°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
Varsin
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Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
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