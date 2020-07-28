В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди.

Сегодня, 28 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.