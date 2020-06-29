В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь, днём грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь.

Сегодня, 29 июня, будет переменная облачность. Местами дождь, днём грозы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5 +10°, днём +10+15°, в центральных районах +17 +22°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

Н юге Печенгского, на западе Кольского, востоке Ловозерского и западе Терского районов, в Ковдорском и Кандалакшском районах, в городах: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори ожидается V региональный класс пожарной опасности.