В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами дождь, средняя температура воздуха на большей части территории ниже нормы на 1-1,5°.

12 июня на наш регион распространится область повышенного атмосферного давления: осадки прекратятся, днём воздух прогреется до +13+18°.

13 июня ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 11 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +17°.