В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода, лишь в ночные часы при прояснениях столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до значений ниже -10°.

Сегодня, 22 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°. Гололедица.