Мурманская область. Арктика (16+)22.03.21 08:00
В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая с порывистым ветром погода, лишь в ночные часы при прояснениях столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до значений ниже -10°.
Сегодня, 22 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
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Последние комментарии
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
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