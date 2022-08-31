В Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – циклона на юго-востоке Баренцева моря и антициклона над Норвежским морем. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-западный ветер, что обусловит вынос холодных воздушных масс с районов Баренцева моря. В ночные часы 31 августа в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

Сегодня, 31 августа, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.

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На реках Мурманской области сохраняется спад уровней воды, интенсивностью 1-2 см за сутки. 30 августа температура воды на реках, озёрах и водохранилищах была равна 10-16°, на горных реках 5-6°.

Предупреждение

По 1 сентября в Печенгском, Кольском и Терском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе городов Мончегорск, Оленегорск и Полярные зори IV региональный класс пожарной опасности.