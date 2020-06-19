В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления. 19 июня по Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 19 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, ночью на юге области сильный, грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +7+12°, на юге области +12+17°.
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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье близится к завершению. Уровни воды на большинстве рек выше предпаводочных на 5-
Оповещение о высокой пожарной опасности
19 июня по Мурманской области, за исключением Кандалакшского и Терского районов, ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.