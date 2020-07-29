В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. В нашем регионе сохранится тёплая с небольшими дождями погода.

30 и 31 июля прогнозируется смещение циклона с Северного моря на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, местами дождь, понижение температура воздуха.

Сегодня, 29 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14°, днём +20 +25°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

28-30 июля по Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, на севере Печенгского и Кольского районов, в Ловозерском районе V региональный класс пожарной опасности.