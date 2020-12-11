Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.
Сегодня, 11 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях -7-12° в течение суток. Гололедица.
***
10 декабря на плёсах рек, на небольших и средний озёрах нашего региона наблюдался ледостав (выход на неокрепший лёд опасен!), на реках Терского берега (рр. Чаваньга, Варзуга, Умба) наблюдаются шугоход, забереги, «чисто». На большинстве крупных водоёмов наблюдаются забереги, ледостав, на водохранилищах Иовском и Княжегубском – «чисто».
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
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Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
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