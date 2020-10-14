В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до -5°

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 14 октября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: существенных осадков не ожидается, температура воздуха от 0 до -5°. Днём 14 октября очередной циклон сместится с Гренландского моря на юго-запад Баренцева моря: с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки, температура воздуха от 0 до +5°.

15 октября температура воздуха существенно не изменится. 14 и 15 октября в ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица.

Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.