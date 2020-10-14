Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 07:00
В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до -5°
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 14 октября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: существенных осадков не ожидается, температура воздуха от 0 до -5°. Днём 14 октября очередной циклон сместится с Гренландского моря на юго-запад Баренцева моря: с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки, температура воздуха от 0 до +5°.
15 октября температура воздуха существенно не изменится. 14 и 15 октября в ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица.
Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, туман. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
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Денис Калманов
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Александр
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