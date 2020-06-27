В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, температура воздуха в дневные часы +8+13°, на юге области +13+18°.
28 июня температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 27 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +8+13°, на юге +13+18°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
27-30 июня на юге Печенгского, на западе Кольского, востоке Ловозерского и западе Терского районов, в Ковдорском и Кандалакшском районах, в городах: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори ожидается V региональный класс пожарной опасности.