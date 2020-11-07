В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 ноября погоду нашего региона по-прежнему будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море.

8 ноября ожидается смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 7 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.