Мурманская область. Арктика (16+)07.11.20 08:00
В Мурманской области ожидается порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 7 ноября погоду нашего региона по-прежнему будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море.
8 ноября ожидается смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.
Сегодня, 7 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
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Д.О. Вернер
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Лилия
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