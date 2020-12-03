Мурманская область. Арктика (16+)03.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Среднего Поволжья. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, днём 5 декабря - мокрый снег, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше нормы.
Сегодня, 3 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, местами -7-12°, днём от +2 до -3°. Гололедица.
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