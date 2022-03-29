В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-31 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юго-востока Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, 29 марта порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы -4-9°, при прояснениях -10-17°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 29 марта, будет облачная погода. Временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.