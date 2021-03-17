В Мурманской области ожидается порывистый ветер и понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 и 18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, сформировавшегося в Баренцевом море и медленно смещающегося в южном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 17 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём западный, юго-западный умеренный на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -20°, днём -4-9°. Гололедица.

Предупреждение

В период 14-18 часов 16 марта в центральных районах Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов, при северном, северо-восточном ветре 30-33 м/с. Сохранится до 00-03 часов 18 марта.