В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 и 3 декабря наш регион будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское и Баренцево моря. В этот период ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до -5°. Гололедица.