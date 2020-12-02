Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 и 3 декабря наш регион будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, охватывающей Норвежское и Баренцево моря. В этот период ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше климатической нормы.
Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
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