В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове является антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Сегодня, 12 марта, будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°. Гололедица.

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В связи с усилением ветра в Мурманске 11 марта была приостановлена работа надувного аттракциона «Матрёшка» на ярмарке «На Севере – Весна!»

Работа 10-метровых надувных качелей «Матрёшка», которые украсили ярмарку, возможна при скорости ветра до 10 м/с, тогда как 11 марта, по данным ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра достигают 17 м/с.

Как только ветер стихнет, работа аттракциона будет возобновлена.