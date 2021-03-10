В Мурманской области ожидается порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 марта основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Сегодня, 10 марта, будет облачная переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -7-12°, местами до -17°. Гололедица.