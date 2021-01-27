Мурманская область. Арктика (16+)27.01.21 08:00
В Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности. 27 и 28 января ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.
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светлый
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