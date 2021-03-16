В Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха и усиление ветра

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европейской части России и юге Баренцева моря. Самым активным будет циклон формирующийся на юго-западе Баренцева моря.

16 марта в нашем регионе ещё сохранится тёплая погода. 17 и 18 марта ожидается постепенное понижение температуры воздуха, а с приближением циклона с районов Баренцева моря – усиление ветра.

Сегодня, 16 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный слабый, днём на северо-западе области южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.