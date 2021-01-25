В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег.

25 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, местами до -22°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.