Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 08:00
В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт снег.
25 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, местами до -22°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.
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Последние комментарии
светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
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